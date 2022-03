Ukraine-Krieg : Tschernobyl ohne Strom – Personal arbeitet seit 13 Tagen pausenlos

Nach Angaben des ukrainischen Netzbetreibers Ukrenerho wurde die einzige Stromleitung zum berühmt-berüchtigten Atomkraftwerk beschädigt. Die Internationale Atombehörde meldet ausserdem, dass keine Verbindung zu den Überwachungsgeräten mehr bestehe.

«Nach 48 Stunden stehen Strahlungslecks bevor»

Der ukrainische Aussenminister Dmytro Kuleba schrieb am Mittwoch auf Twitter, dass Dieselgeneratoren den Stromausfall 48 Stunden lang ausgleichen könnten. «Danach werden die Kühlsysteme des Lagers für abgebrannten Kernbrennstoff abgeschaltet, wodurch Strahlungslecks unmittelbar bevorstehen », schrieb er weiter. «Putins Krieg bringt ganz Europa in Gefahr.»

Derweil beruhigt die Internationale Atomenergie-Organisation. Die Stromversorgung sei zwar grundsätzlich ein wesentlicher Sicherheitsfaktor, schrieb die IAEA am Mittwoch auf Twitter. In Tschernobyl seien die abgebrannten Brennelemente jedoch in ausreichend grossen Kühlbecken, die auch ohne Elektrizität genug Wärme ableiten würden, hiess es. «In diesem Fall sieht die IAEA keine kritische Auswirkung auf die Sicherheit.»

IAEA-Chef will vor Ort helfen

Der IAEA-Chef Grossi bekräftigte am Dienstag erneut sein Angebot, persönlich nach Tschernobyl oder an einen anderen Atom-Standort in der Ukraine zu reisen, um über die Sicherung der Nuklearanlagen in dem Krieg zu verhandeln. Es ist nicht die einzige atomare Gefahr: Putin drohte im Laufe der Ukraine-Invasion auch bereits indirekt damit, Atomwaffen einzusetzen.