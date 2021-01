Corona und Softwareprobleme verzögerten zwar den Start unseres «Experiments», doch der Vorfreude tat dies keinen Abbruch. Zugegeben: In die Vorfreude mischte sich auch Skepsis. Wie lädt man das Elektroauto? Wo lädt man es am besten? Wie weit kommen wir mit einer Akku-Ladung?

Markus Ehinger und Nora Camenisch erhalten den VW ID.3 von der AMAG zur Verfügung gestellt. Sie testen das Elektroauto während eines Jahres zusammen mit der zweieinhalbjährigen Tochter auf Fahrspass, Alltags- und Familientauglichkeit. In dieser Zeit berichten sie regelmässig von ihren Erfahrungen und Erlebnissen mit dem ID.3 in «20 Minuten Lifestyle».

Per Zug gings an einem nebligen Morgen in den Kanton Aargau zur Amag-Auslieferungszentrale. Die Übergabe des Autos? Unspektakulär. Ein paar Tipps erhalten wir noch mit auf den Weg. Doch weil wir uns schon monatelang intensiv mit dem ID.3 auseinandergesetzt hatten, haben wir das Gefühl, das Auto gut zu kennen. Auf der Autobahn Richtung Bern und beim kurzen Halt an einer Raststätte werden wir von neugierigen Blicken verfolgt. Und kaum in der Hauptstadt angekommen, werden wir von Nachbarn und vom Hauswart mit Fragen gelöchert.