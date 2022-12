Wasserstoff-Flugzeug: Airbus entwickelt Brennstoffzellen -Triebwerk

Bis anhin setzte der weltgrösste Luftfahrtkonzern Airbus für seine Triebwerke auf externe Zulieferer. Für den geplanten Öko-Jet soll sich das nun ändern. Das teilte die Betriebsleitung am Mittwoch mit.

Zuvor kündigte Airbus den Bau eines emissionsfreien Flugzeugs an . Das «Zero Emissions Aircraft» soll 2035 in Betrieb genommen werden.

Das neue Öko-Triebwerk basiert auf flüssigem Wasserstoff als Treibstoff. Der Wasserstoff reagiert in einer Brennzelle mit Sauerstoff und wird dann in Strom umgewandelt. Mit dieser Energie wird ein Elektromotor angetrieben, der dann die Propeller zum Rotieren bringen soll. Einige Autohersteller haben ebenfalls angekündigt, in Zukunft auf wasserstoffbetriebene Fahrzeuge zu setzen.