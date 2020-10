Tschüss Skinny Jeans – deine Zeit ist vorbei!

Die Ära, in der wir uns in Skinny Jeans gezwängt haben, ist vielleicht bald vorbei. Darauf deuteten zumindest ein Grossteil der Runway-Looks für Frühling/Sommer 2021 hin. Bei Balenciaga sah man Dad-Jeans, die mit einem dicken Gurt präsentiert wurden. Auch bei Chanel waren die Paperbag-Trousers überall. Also Hosen, die am Bund zusammenlaufen, ähnlich wie eine Papiertüte.