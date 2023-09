«Tsitsidosa»: Trennung für Tennis-Traumpaar?

Sowohl Badosa wie auch Tsitsipas haben keine einfache Saison hinter sich. Die 25-Jährige wurde vermehrt durch Verletzungen gestoppt. In Wimbledon war sie in der zweiten Runde wegen Rückenproblemen gescheitert, Ende August beendet sie sogar ihre Saison. «Der Schmerz lässt mich keine Fortschritte mehr machen», schrieb Badosa damals.

Tsitsipas war zuletzt am US Open am Schweizer Dominc Stricker gescheitert. In Wimbledon war im Achtelfinal Endstation, am French Open im Viertelfinal und am Australian Open hatte er den Final gegen Novak Djokovic verloren. Immerhin gewann der 25-Jährige das Turnier im mexikanischen Los Cabos.