Wegen Erdbeben : Tsunami auf Samos – Warnung vor Drei-Meter-Wellen

Die griechische Insel Samos wurde nach einem Erdbeben in der Ägäis von einem Tsunami getroffen. Autos wurden weggeschwemmt, die Küste überflutet.

In Izmir wurden Dutzende Gebäude zerstört, wie türkische Medien berichten.

Das Epizentrum liegt in der Ägäis.

In der West-Türkei hat die Erde gebebt. Das Foto schickt ein Leser-Reporter aus Izmir.

Samos wurde von einem Tsunami getroffen. An der Küstenpromenade wurden Autos von den Wassermassen weggeschwemmt.

Nach dem Erdbeben nördlich der Insel Samos und der türkischen Westküste ist es in der Kleinstadt Vathy auf Samos zu einem Tsunami gekommen. Griechische Fernsehsender zeigen Bilder von der überfluteten Küstenpromenade, wo das Wasser Autos wegschwemmte.

Das Deutsche Geoforschungszentrum (GFZ) in Potsdam informierte am Freitagmittag über das «schwere Erdbeben mit einem Tsunami». Nach GFZ-Berechnungen erreichten die Wellen Höhen von mehr als 1,5 Metern; sie könnten an der Küste womöglich bis zu drei Meter hoch auflaufen.