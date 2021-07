Erdbeben der Stärke 8,2 - Tsunami bedroht Küstengebiete von Alaska und Hawaii

Auch das «European-Mediterranean Seismological Centre» registrierte mehrere Erdbeben in der Region. Eines davon mit Stärke 8,2, was laut der Richterskala «sehr stark» ist. Die Beben könnten Schäden in einem Umkreis von mehreren hundert Kilometern verursachen. Laut der Behörde «United States Geological Survey» (USGS) trat das Erdbeben am späten Mittwochabend (Ortszeit) auf, rund 104 Kilometer südöstlich im auf einer Halbinsel gelegenen Ort Perryville, in einer Tiefe von 32 Kilometern.