Stärke 7,0 : Tsunami-Warnung nach schwerem Erdbeben nahe den Salomonen

In der Nähe der Salomonen im Südpazifik hat es am Dienstag ein schweres Erdbeben gegeben. Die US-Erdbebenwarte bezifferte die Stärke auf 7,0, andere Mess-Stationen auf bis zu 7,3. Das Beben ereignete sich am Mittag in der Nähe von Malango in der Provinz Guadalcanal in einer Tiefe von rund zehn Kilometern. Das Tsunami-Warnsystem in den USA warnte vor einem drohenden Tsunami.