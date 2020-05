Tuberkulose-Infektion in der Strafanstalt Saxerriet

In der Schweiz erkranken jährlich rund 500 Menschen an Tuberkulose. Dabei handelt es sich vor allem um eingeschleppte Fälle von Migranten aus Asien und Afrika, wo Tuberkulose noch verbreitet ist. Die Krankheit befällt in 80% der Fälle die Lunge und kann mit speziellen Antibiotika in der Regel gut behandelt werden. Unbehandelt verläuft sie oft tödlich. Von den Trägern des Tuberkulose-Bakteriums erkranken allerdings nur fünf bis zehn Prozent tatsächlich. Eine Ansteckung ist frühestens nach zwei Monaten nachweisbar. Übertragen wird Tuberkulose über Tröpchen.