Aprilscherz wird real - Tüftler kreiert Google Maps auf einer Nintendo-Konsole – und so sieht das aus

Bis zum Jahr 2019 hat Google jedes Jahr einen 1.-April-Scherz veröffentlicht. Nur in den Jahren 2020 und 2021 hat sich das Unternehmen aufgrund der globalen Pandemie dazu entschlossen, auf den jährlichen Scherz zu verzichten. Im Jahr 2012 kündigte der Tech-Gigant beispielsweise an, seinen Kartendienst Google Maps für die Spielkonsole Nintendo Entertainment System (NES) zu veröffentlichen – als 8-Bit-Version. Die Konsole erschien erstmals in den 1980er-Jahren. Tatsächlich stattgefunden hat dies natürlich nicht.

Einfache Farben

Möglich ist dies laut Golem.de mittels eines Servers, der direkt mit dem Google-Maps-Dienst in Verbindung steht. Dieser liefert die Bilder, die anschliessend in die 8-Bit-Karten umgerechnet werden. So wird jedes von Google Maps ausgelesene Bild in Felder unterteilt, für welche die durchschnittliche Farbe berechnet wird. So werden Ozeane beispielsweise blau, das Land wird hellgrün und Wälder werden dunkelgrün dargestellt.