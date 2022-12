Schwerer Verkehrsunfall in Gansingen

Der 41-jährige Fahrer fuhr von Gansingen herkommend. Die Kollision ereignete sich in einer Kurve, in unmittelbarer Nähe zur Passhöhe.

Am Donnerstagnachmittag kam es um 15.15 Uhr zwischen Gansingen AG und Remigen AG zu einem schweren Unfall. Vier von fünf involvierten Personen mussten ins Spital, darunter ein dreieinhalb-jähriges Kind. An beiden Fahrzeugen entstand grosser Sachschaden. Der betroffene Strassenabschnitt war für knapp acht Stunden gesperrt, so die Kantonspolizei Aargau am Freitag.