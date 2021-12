Obwohl die Reisenden in einem Quarantäne-Hotel feinsäuberlich voneinander getrennt wurden, kam es zu Infektionen. Selbst in einem speziell eingerichteten Gebäude reichten geöffnete Türen, um innert kürzester Zeit das Virus zu verbreiten.

Neuseeland : Türen geöffnet – Mann in Quarantäne steckte 5 Personen über Flur an

Trotz verschiedener Sicherheitsmassnahmen infizierte ein Mann vier weitere Personen.

Dazu reichten offenbar während Sekunden geöffnete Türen aus.

In einem Quarantäne-Hotel in Neuseeland steckte ein einzelner Infizierter im Sommer 2021 trotz strenger Sicherheitsmassnahmen mehrere weitere Personen an, die sich in einem separaten Zimmer entlang des Flures aufhielten. Wissenschaftler haben den Fall aus dem Sommer nun untersucht und sind zum Schluss gekommen, dass dafür wenige sekundenlang geöffnete Türen ausreichten, wie CNN berichtet. Die Behörden gehen davon aus, dass Viruspartikel über die Luft in die anderen Zimmer überschwappten als die Türen zu beiden Zimmer gleichzeitig geöffnet wurden.

Türen wurden insgesamt vier Mal geöffnet

Der infizierte Passagier war Mitte Juli von den Philippinen kommend in Neuseeland gelandet und in ein Hotelzimmer zur Isolation gebracht worden, nachdem er positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Eine zweite Gruppe kam aus den Vereinigten Arabischen Emiraten an. Einer der fünf Reisenden war infiziert, weshalb alle in die Quarantäne mussten. Sie wurden auf der anderen Seite des Flurs vom infizierten Mann aus den Philippinen einquartiert. Im Hotel herrschten strenge Vorsichtsmassnahmen. Die «Gäste» durften ihre Zimmer nicht verlassen, das Essen wurde ihnen geliefert. Fachleute überprüften regelmässig den Gesundheitszustand der isolierten Personen.

Die Räumlichkeiten waren für die Anforderungen der Quarantäne eingerichtet worden. So stellten die Behörden unter anderem sicher, dass die Lüftungsschächte nicht miteinander verbunden waren. Die sich in Quarantäne befindenden Personen wurden aufgefordert selbst zu lüften. Ausserdem achteten die Verantwortlichen penibel darauf, dass keine der Türen zum Hotelflur hin zur selben Zeit geöffnet wurden. Es passierte dennoch. Genau vier Mal kam es dazu, jeweils nur wenige Sekunden lang. Das zeigen Videoaufnahmen.

Die kurzen Ereignisse reichten offenbar aus, um Virenpartikel der infizierten Person in das anderen Zimmer gelangen zu lassen. Wissenschaftler konnten feststellen, dass die Gäste aus den Emiraten nicht nur durch ihren infizierten Reisebegleiter, sondern durch den Gast aus den Philippinen infiziert wurden. Die Person verliess den Raum nämlich erst, nachdem sich die Touristen im anderen Zimmer bereits infiziert hatten. Die Episode zeigt auch, wie stark die Impfung helfen kann. Eine der fünf betroffenen Personen war geimpft – sie ist die Einzige, die sich nicht ansteckte. Der Fall erinnert an einen Fall aus Hongkong Ende November. Allerdings handelte es sich dabei bereits um die neue, ansteckendere Omikron-Variante, während im Juli in Neuseeland noch Delta zirkulierte.