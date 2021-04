Spannungen : Türkei droht und spricht von «tiefer Wunde» durch Biden

Trotz Warnung aus der Türkei hat US-Präsident Joe Biden das Massaker an den Armeniern als Genozid bezeichnet. Die türkische Regierung reagiert prompt.

Gleichentags bezeichnete Joe Biden das Massaker an den Armeniern als Völkermord.

Armenier in den USA protestierten zum Jahrestag des Völkermordes von 1915 vor der Residenz des türkischen Botschafters in Washington, DC. (24. April 2021)

Die Türkei reagiert prompt und hat den US-Botschafter in der türkischen Hauptstadt einbestellt.

Als erster US-Präsident hat Joe Biden zum Massaker an den Armeniern Position bezogen.

Nach der Anerkennung der Massaker an den Armeniern während des Ersten Weltkriegs als Völkermord durch US-Präsident Joe Biden hat die Türkei den US-Botschafter in Ankara einbestellt. Mit der Einbestellung von David Satterfield bringe das türkische Aussenministerium seinen Protest gegen Bidens Äusserungen vom Samstag zum Ausdruck, berichtete die türkische Nachrichtenagentur Anadolu.

Bidens Äusserungen hätten «eine Wunde» in die Beziehungen beider Länder geschlagen, «die schwer wieder gut zu machen» sei, kritisierte das Ministerium in Ankara laut Anadolu. Zuvor hatte es Bidens Positionierung «auf das Schärfste» zurückgewiesen.

Laut Türkei Bürgerkrieg statt Völkermord

Biden hatte am Samstag als erster US-Präsident die Einstufung als Genozid vorgenommen. «Wir gedenken all derer, die im Völkermord an den Armeniern während der Zeit der Osmanen gestorben sind», erklärte er zum 106. Jahrestag der Massaker. Der US-Präsident betonte, es handele sich um die Bestätigung einer historischen Tatsache und gehe nicht darum, der Türkei «Vorwürfe zu machen». Die Anerkennung der Geschichte sei wichtig um zu verhindern, «dass solch eine Gräueltat sich jemals wiederholt».