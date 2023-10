Erdogan legt Parlament Nato-Beitritt Schwedens zur Ratifizierung vor

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat das Protokoll für eine Aufnahme Schwedens in die Nato dem Parlament in Ankara zur Ratifizierung vorgelegt. Das gab sein Büro am Montag bekannt. Eine Zustimmung gilt als wahrscheinlich – das Bündnis von Erdogans islamisch-konservativer AKP hat im Parlament eine Mehrheit.