Türkei: Kranker Forscher nach neun Tagen aus Höhle befreit

via REUTERS

via REUTERS

Mark Dickey (links) mit einem Helfer in der Morca-Höhle. 150 Menschen sind derzeit an seiner Rettung beteiligt.

150 Helfer aus aller Welt sind derzeit an seiner Rettung beteiligt.

Am späten Montagabend war es endlich soweit: Die Retter befreiten den US-amerikanischen Forscher Mark Dickey aus der Morca-Höhle in Mersin, Türkei.

Rund 150 Helfer waren an der Bergung beteiligt. Die Retter mussten der verletzten 40-jährigen auf einer Bare Zentimeter um Zentimeter Richtung Freiheit tragen.

Neun Tage lang war Dickey in der Dunkelheit und Kälte gefangen. Er bekam in rund 1250 Metern Tiefe plötzlich Magenblutungen. Am Montagabend um 23.33 Uhr Schweizer Zeit wurde er aus der Höhle getragen.