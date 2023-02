Türkei: 184 Festnahmen wegen mutmasslicher Baumängel

Nach Erdbeben : Türkei nimmt wegen mutmasslicher Baumängel 184 Personen fest

Die Türkei ermittelt wegen eingestürzter Häuser nach dem verheerenden Erdbeben gegen mehr als 600 Personen. 184 Personen wurden bisher festgenommen.

In der Türkei kam die Frage auf, ob die rund 173'000 Gebäude, die beschädigt oder ganz zerstört wurden, schlecht gebaut waren.

Mehr als 50'000 Menschen kamen durch das Beben am 6. Februar im Süden der Türkei und in Nordsyrien ums Leben.

In der Türkei sind im Zusammenhang mit eingestürzten Häusern 184 Personen festgenommen worden.

Am Samstag traf ein Beben der Stärke 5,2 die zentralanatolische Provinz Nigde in der Türkei, wie die Erdbebenwarte Kandilli mitteilte.

Im Zusammenhang mit dem verheerenden Erdbeben in der Türkei sind Ermittlungen gegen mehr als 600 Bauunternehmer, Hauseigentümer und Verwalter eingestürzter Gebäude aufgenommen worden. 184 der 612 Verdächtigen seien festgenommen worden, sagte Justizminister Bekir Bozdag am Samstag. In den zerstörten Gebäuden werde weiter nach Beweisen dafür gesucht, ob es Baumängel oder andere Versäumnisse gegeben habe.

Mehr als 50’000 Menschen kamen durch das Beben am 6. Februar im Süden der Türkei und in Nordsyrien ums Leben. In der Türkei kam die Frage auf, ob die rund 173’000 Gebäude, die beschädigt oder ganz zerstört wurden, schlecht gebaut waren. Die Opposition warf der Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan vor, die Einhaltung von Bauvorschriften nicht ausreichend kontrolliert zu haben.

Region kommt nicht zur Ruhe

Die Erdbebenregion an der Grenze zwischen der Türkei und Syrien kommt nicht zur Ruhe. Am Samstag traf ein Beben der Stärke 5,2 die zentralanatolische Provinz Nigde in der Türkei, wie die Erdbebenwarte Kandilli mitteilte. Das Epizentrum lag demnach im Bezirk Bor. Kurz zuvor hatte es nach Angaben der türkischen Katastrophenschutzbehörde AFAD mehrere Beben der Stärke 4 gegeben. Angaben zu Opfern und Schäden gab es zunächst nicht.

Von syrischen Stellen wurden innerhalb von 24 Stunden insgesamt mehr als 60 Nachbeben erfasst, wie das Erdbebenzentrum des Landes am Samstag mitteilte. Die Phase der Nachbeben könne noch zwei Jahre andauern, hiess es von AFAD.

