Hunderte Soldaten im Einsatz

Türkei startet Einsatz gegen PKK im Nordirak

Die Türkei hat am Mittwoch im Nordirak einen grossangelegten Einsatz gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK gestartet.

Türkischer Botschafter einbestellt

In den letzten Wochen hatte die Türkei ihre Militäreinsätze gegen die PKK in der Südosttürkei verschärft und auch immer wieder Ziele im Nordirak bombardiert. Erst am Montagmorgen hatte die türkische Luftwaffe schwere Angriffe im Nordirak geflogen. Dieser «Adlerkralle» genannte Einsatz richtete sich unter anderem gegen Ziele in den Kandil-Bergen und in Sindschar. Iraks Armeeführung hatte die Angriffe als «provokatives Verhalten» verurteilt. Die irakische Regierung in Bagdad hatte am Dienstag den türkischen Botschafter einbestellt, um gegen die Luftangriffe zu protestieren.