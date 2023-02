Erdbeben in der Türkei: Alle News und Infos im Liveticker

Russland bereitet nach eigenen Angaben eine Entsendung von Rettungsteams in die Türkei und nach Syrien vor. Der Minister für Katastrophenschutz, Aleksandr Kurenkow, teilte am Montag mit, 100 Such- und Rettungskräfte stünden für die Erdbebengebiete bereit. Sie sollten mit zwei Transportmaschinen vom Typ Iljuschin Il-76 in die Türkei gebracht werden. Der russische Präsident Wladimir Putin bekundete in Telegrammen an die Staats- und Regierungschefs von Syrien und der Türkei sein Beileid und bot ebenfalls Hilfe an. (DPA)