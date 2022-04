Er trifft, wie er will : Türkei und Tunesien wollen U-21-Nati-Shooting-Star Zeki Amdouni abwerben

Amdouni schiesst viele schöne Tore. Theoretisch kann er für drei Nationen spielen. Blue

Darum gehts Zeki Amdouni kann für drei verschiedene Nationen spielen.

Die Türkei und Tunesien wollen ihn der Schweiz abwerben.

Derzeit agiert er für die U-21-Nati.

Bei Zeki Amdouni läuft es wie am Schnürchen. Der 21-Jährige sorgt quasi im Alleingang dafür, dass Lausanne noch immer vom Klassenerhalt träumen kann. In den letzten fünf Spielen erzielte der Stürmer acht Tore. Ebenso viele Punkte sicherten sich die Lausanner dank den Toren des U-21-Nati-Stürmers.

Erfolg weckt Begehrlichkeiten: Wie türkische Medien schreiben, verfolgten am Montag mehrere Verantwortliche des türkischen Nationalteams, darunter auch der Co-Trainer, die Leistung von Amdouni gegen Lugano. Mit zwei Toren machte dieser einmal mehr Werbung in eigener Sache. Amdouni spielt derzeit in der Schweizer U-21-Nati. In acht Spielen hat er schon sechs Mal eingenetzt. Allerdings: Amdouni hat auch schon für die türkische U-21 gespielt. Im März 2021, kurz vor der ersten Nominierung für die Schweiz, agierte er 45 Minuten als Linksaussen.

Letztes Jahr noch Challenge League

Die Türkei ist aber nicht alleine. Auch Tunesien ist an Amdouni, der als Sohn eines Türken und einer Tunesierin in Genf geboren wurde, interessiert. Sie sollen ihm gar schon eine Nomination für die Winter-WM in Katar gemacht haben. Bei der A-Nati hat er es noch nicht ins Aufgebot geschafft. Wie Nati-Direktor Pierluigi Tami allerdings am Montag gegenüber «Blick» sagt, hat man ihn definitiv auf dem Schirm. Dem Youngster stehen also alle Türen offen.

Im letzten Jahr spielte der 21-Jährige noch für Stade Lausanne-Ouchy in der Challenge League. Elf Tore und vier Vorlagen gelangen ihm in 32 Spielen. Das Besondere an Amdouni derzeit. Er schiesst nicht nur Tore, er zaubert Tore. Die Treffer sind oft eine Augenweide. Er gilt als kompletter Stürmer, der mit Kopf und Fuss Treffer erzielen kann. Im Video oben seht ihr die schönsten Treffer des jungen Stürmers.