Gerüchteküche nach Viertelfinal-Einzug - Türken behaupten, Vladimir Petkovic wird nach der EM Fenerbahce-Trainer

Pool via REUTERS

Mit dem EM-Viertelfinal am Freitag gegen Spanien wird Vladimir Petkovic der alleinige Rekordtrainer der Schweizer Nationalmannschaft. In 78 Spielen hat er die Nati dann betreut. Sein aktueller Vertrag ist bis Ende des Jahres 2021 gültig. Sollte sich die Nati für die WM 2022 in Katar qualifizieren, wird sein Kontrakt automatisch bis nach dem Turnier verlängert.