Inflation bei fast 20 Prozent : Türken sollen wegen Lira-Rekordtief beim Essen und Heizen sparen

Am Dienstag fiel die türkische Lira auf einen bisher unerreichten Tiefstand. Forderungen nach einer Konfrontation mit dem Internationalen Währungsfond dürften das Vertrauen in die Wirtschaft weiter schwächen.

Ökonomen sehen aber in der Senkung der Leitzinsen, die von der Notenbank auf Anordnung von Erdogan vorgenommen wurde, einen wichtigen Faktor für die Abwertung der Lira.

Die türkische Lira hat am Dienstag nach Aussagen von Präsident Erdogan ein neues Rekordtief erreicht.

Die türkische Lira ist am Dienstag nach Aussagen von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan eingebrochen. Sie sank zum Dollar und zum Euro auf Rekordtiefstände. Gegenüber dem Dollar betrugen die Tagesverluste zeitweise zehn Prozent. Der Dollar stieg im Gegenzug erstmals über 12 Lira. Der Eurokurs legte auf 14,06 Lira zu. Politiker von Erdogans Regierungspartei AKP sorgen unterdessen mit Spartipps für Diskussionen.

500 Gramm statt 2 Kilo Fleisch

Allein in diesem Monat hat die Lira gegenüber Dollar und Euro rund ein Viertel ihres Wertes verloren. Die Inflation im Land lag zuletzt bei knapp 20 Prozent, worüber viele Menschen klagen. AKP-Politiker Zülfü Demirbag riet Bürgern, statt zwei Kilo Fleisch monatlich nur ein halbes zu essen. Anstatt zwei Kilo Tomaten reichten vielleicht auch zwei Stück. Gemüse ausserhalb der Saison zu essen, sei ohnehin nicht besonders gesund. Anfang des Monats riet Energieminister Fatih Dönmez, die Heizungen runterzudrehen, um Geld zu sparen.

«Komplott gegen türkische Wirtschaft»

Die Notenbank hatte zuletzt auf Druck von Präsident Recep Erdogan die Leitzinsen gesenkt und so die Lira auf Tiefstände geschickt. Erdogan vertritt entgegen der geltenden Lehre die Meinung, dass hohe Zinsen die Inflation befördern. Nach herrschender Ökonomenlehre dagegen sind die Leitzinsen ein wichtiges Instrument im Kampf gegen die hohe Inflation: Zentralbanken erhöhen dann in der Regel den Leitzins, den die Banken meist an ihre Kunden weitergeben. Die beabsichtigte Folge: Die Zahl der Kreditvergaben und damit die Geldmenge im Umlauf sinkt.