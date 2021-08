«Obszönität» verbreitet : Türkische Influencerin muss wegen Sex-Toy-Fotos vor Gericht

Sie postete Fotos aus dem weltberühmten Sex-Museum in Amsterdam. Mit der Reaktion der türkischen Behörden aber hat Merve Taksin (23) nicht gerechnet.

Sie war in Amsterdam in den Ferien und besuchte dort das weltberühmte Sex-Museum. Fotos von diesem Abstecher postete sie auf Instagram . Deswegen muss eine 23-jährige Türkin im Oktober daheim «wegen Obszönität» vor Gericht erscheinen.

Die Influencerin Merve Taskin hatte neben Posen in dem Museum auch Sex-Spielzeug mit ihren gut 600’000 Followern auf Instagram geteilt, auch Pasta in Penisform oder «sexy Flaschenöffner» fand sie lustig, wie sie der BBC sagte.

Das Lachen verging ihr bei der Rückkehr in die Türkei. Sie sei in Istanbul festgenommen worden und habe eine Aussage bei der Polizei machen müssen. «Ich dachte, es wäre vorbei, aber Monate später wurde ich wieder festgenommen», berichtet Taskin niederländischen Medien . «Ich wurde über Nacht inhaftiert und dann habe ich dem Staatsanwalt die Posts erklärt.» Daraufhin sei sie auf freien Fuss gekommen.

«Danke, dass ihr bei mir seid»

Wird die 23-Jährige verurteilt, drohen ihr zwischen sechs Monaten und zwei Jahren Haft. «Ich weiss nicht, was der Richter entscheiden wird aber Danke, dass ihr bei mir seid», schreibt die Influencerin in einem Post. Das Sexmuseum in Amsterdam hat Taskin jedenfalls die volle Solidarität zugesichert.