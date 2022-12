Spannungen im Mittelmeer : Türkische Kampfbomber über Insel Arki – Griechenland schickt Abfangjäger

Zwei türkische Kampfbomber haben am Mittwoch bewohnte griechische Inseln in der östlichen Ägäis überflogen. Das teilte der griechische Generalstab mit. Unter den Inseln waren demnach die drei Eilande Agathonisi, Arki und Lipsi, auf denen insgesamt rund 1000 Menschen wohnen. Die Jets vom Typ F-16 überflogen diese und andere unbewohnte Inseln in einer Höhe von rund 9000 Metern. Griechische Kampfbomber hätten die Flieger abgefangen, hiess es in einem Bericht des Staatsrundfunks ERT.