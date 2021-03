Streit um Strategie : Türkische Lira bricht nach Entlassung von Zentralbank-Chef ein

Türkeis Präsident Erdogan hat seinen Chef der Zentralbank überraschend entlassen. Das führte zu grossen Unruhen am Finanzmarkt, die türkische Lira fiel zeitweise um 15 Prozent.

In der Türkei haben die Finanzmärkte am Montag geschockt auf die überraschende Entlassung des Zentralbankchefs reagiert: Die Lira stürzte um fast 15 Prozent gegenüber dem Dollar ab, die Kurse an der Börse in Istanbul brachen so stark ein, dass der Handel automatisch zwei Mal ausgesetzt wurde. Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte Zentralbankchef Naci Agbal, einen in der Finanzwelt geachteten früheren Finanzminister, am Freitagabend per Dekret entlassen.