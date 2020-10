Starke Inflation : Türkische Lira fällt zwischenzeitlich auf Rekordtief

Die türkische Lira fiel zum Ende der Woche hin auf ein Rekordtief und erholte sich nur nach einer Intervention der Notenbank wieder leicht. Die Abwertung der Lira ist Hauptgrund für die Inflation in der Türkei, sagen Experten.

Die türkische Lira fällt weiter und steuerte Ende Woche zum Dollar auf die Marke von acht Lira zu. Bemühungen der Notenbank, am Devisenmarkt einzugreifen, liefen zu einem grossen Teil ins Leere, und auch die überraschende Zinserhöhung im September scheint inzwischen verpufft zu sein. Der Verfall der Landeswährung bringt das Nato-Mitglied zunehmend in Bedrängnis. Allein seit Jahresauftakt hat die Lira fast ein Drittel verloren – binnen eines Jahrzehnts sind es mehr als 80 Prozent. Ein Einschreiten der Notenbank machte zumindest etwas vom Verlust wieder wett.

Die Staatsverschuldung der Türkei gilt allgemein als tragbar. Anders sieht es aber bei den Unternehmen und Finanzinstituten des Landes aus. Viele haben in den vergangenen Jahren Kredite im Ausland aufgenommen, weil sie dort häufig niedrigere Zinsen zahlen müssen. Auf sie kommen allein in den kommenden zwei Monaten Rückzahlungen im Volumen von fast zehn Milliarden Dollar zu. «Eine weitere Abwertung der Lira würde die Bilanzen der Firmen weiter belasten und negative Auswirkungen auf die Investitionsaussichten haben», sagt Ugras Ulku, Chefanalyst für europäische Schwellenländer beim Institute of International Finance (IIF).