Rönesans Residenz: Türkische Luxusresidenz eingestürzt – Bauherr auf Flucht verhaftet

1 / 3 Die Luxusresidenz Rönesans ist im Zuge der Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet eingestürzt. kocaeli fikir Laut türkischen Medienberichten sind rund 800 Menschen unter den Trümmern begraben. kocaeli fikir Eigentlich galt die Luxusresidenz als bausicher und hätte einem Erdbeben eigentlich standhalten müssen. kocaeli fikir

Darum gehts Die Rönesans Residenz, die als «Platz im Himmel» angepriesen wurde, ist im Zuge der Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet eingestürzt.

Hunderte von Menschen liegen unter den Trümmern begraben; darunter Fussballprofis von Hatayspor.

Einer der beiden Bauherren wurde verhaftet, als er versuchte, das Land zu verlassen.

Die Rönesans Residenz in der türkischen Stadt Antakya gilt als Luxusresidenz. Die beiden Gebrüder und Bauherren des Gebäudes, Mehmet Yaşar Coşkun und Hüseyin Yalçın Coşkun, priesen die darin enthaltenen Wohnungen gar als «Platz im Himmel» an. Doch selbst eine Luxusresidenz wie die Rönesans Residenz hielt den Erschütterungen der Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet nicht stand; das 12-stöckige Gebäude mit 250 Wohnungen fiel vollständig in sich zusammen, wie kocaelifikir.com schreibt. Von dem einstigen «Platz im Himmel» ist nach den Erdbeben also nicht mehr viel übrig.

Dem Einsturz der Luxusresidenz fielen gegen die 800 Menschen zum Opfer, wie es derzeit seitens der türkischen Berichterstattung heisst. Den Berichten zufolge befinden sich auch die Hatayspor-Fussballprofis Kerim Alici und Christian Atsu sowie der Sportdirektor Taner Savut unter den Opfern.

Einer der Bauherren bereits verhaftet

Die Rönesans Residenz galt jedoch nicht nur als luxuriös, sondern zählte laut türkischen Medien auch zu den stärksten Gebäuden in der Provinz Hatay. Laut Vorschriften und Angaben der Bauherren hätte das Gebäude eigentlich erdbebensicher sein müssen. Diesem Ruf wurde das Gebäude nicht gerecht. Dies bringt die Bauherren nun in die Bredouille. Es scheint so, als hätten sie bei dem Bau des Gebäudes gepfuscht. Aus diesem Grund startete einer der beiden Brüder, Mehmet Yaşar Coşku, auch bereits einen Fluchtversuch. Dieser scheiterte jedoch.

Mehmet Yaşar Coşku wurde am Freitag am Flughafen von Istanbul festgenommen, als er versuchte das Land zu verlassen. In seinem Gepäck fanden die Behörden einen Haufen Bargeld und ein Flugticket nach Montenegro.