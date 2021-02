Über 4 Jahre Haft : Türkischem Youtuber droht Gefängnis wegen Witz über Cannabis

In der Türkei wurde ein Influencer wegen einer Parodie zu einer Haftstrafe verurteilt. Wegen eines Witzes über Cannabis drohen dem Mann vier Jahre und zwei Monate Gefängnis.

Gegenüber türkischen Medien gab der Influencer an, gegen das Urteil Berufung einzulegen. In seinem Video habe er nicht zum Drogenkonsum ermutigt, er konsumiere selbst auch gar keine Drogen : «Ich habe Mühe, das Geschehene zu verstehen. Es macht mich traurig und zermürbt mich. Ich werde in einem späteren Video Stellung dazu nehmen.»

Follower wollen Urteil kippen

Unter dem Hashtag #freeporçay kämpfen seine Follower nun um die Freilassung des Influencers. Tausende Nachrichten seien eingegangen, die Porçay in seinem Rechtsstreit unterstützen. Sein Anwalt Ali Gül sagte derweil zu den Medien: «Sogar für türkische Verhältnisse ist dieses Urteil unglaublich.» Er betonte, dass es sich um Kunst handle und diese unantastbar sei. «Ich habe mich das erste Mal in meiner Karriere so ratlos gefühlt in einer Verhandlung. Das lässt einem nicht kalt, das ist ein junger Mensch, der für genau das verurteilt wird, worüber er sich lustig macht. Ich finde so etwas beängstigend.»