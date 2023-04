Medienberichte: Türkischer Präsident Erdogan soll im Spital liegen

Nach der plötzlichen Unterbrechung eines Fernsehinterviews wegen Bauchbeschwerden hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Mittwoch eine Wahlkampfpause bekanntgegeben. Er erhole sich auf ärztlichen Rat hin zu Hause, teilte er am Mittwoch zunächst bei Twitter mit. Erdogan hätte am Mittwoch mehrere Städte besuchen sollen. Er sagte, dass Vizepräsident Fuat Oktay ihn bei den Veranstaltungen vertreten werde. Am Donnerstag werde er wieder seinen Aufgaben nachkommen.