Medienbericht

Türkischer Staatsanwalt fordert härteres Urteil gegen Yücel

Die türkische Staatsanwaltschaft ficht nach Informationen der Zeitung «Welt» das Urteil gegen Deniz Yücel an. Damit will sich noch eine härtere Bestrafung des deutschen Journalisten erreichen.

In der Türkei wurde er in Abwesenheit verurteilt. (Archivbild)

Ein Istanbuler Gericht hatte den «Welt»-Journalisten Deniz Yücel am Donnerstag wegen Terrorpropaganda für die kurdische Arbeiterpartei PKK zu zwei Jahren, neun Monaten und 22 Tagen Haft verurteilt. Unter anderem vom Vorwurf der Volksverhetzung wurde Yücel jedoch freigesprochen. Dies wolle der Staatsanwalt nicht akzeptieren, schreibt die Zeitung in ihrer Samstagsausgabe.

Die Staatsanwaltschaft ziehe dafür zwei Beiträge in der «Welt» heran, in denen Yücel den Begriff «Völkermord an den Armeniern» gebraucht und einen Witz über das Verhältnis von Türken und Kurden zitiert habe. Auch das Gericht habe unter anderem ein Ermittlungsverfahren gegen Yücel wegen Verunglimpfung des Staates und seiner Organe beantragt und dabei auf die «Völkermord»-Formulierung und den Witz verwiesen, mit dem Yücel kurdenfeindliche Ressentiments habe illustrieren wollen.