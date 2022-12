Türkischer TV-Kommentator erwähnt Hakan Sükür und wird ersetzt

Hakan Sükür : Türkischer TV-Kommentator erwähnt geflüchteten Fussballer und wird ersetzt

Eine ungewöhnliche Aktion des türkischen Fernsehens während eines WM-Spiels in Katar sorgt international für Schlagzeilen.

Darum gehts Ein türkischer TV-Kommentator wurde mitten in einem WM-Spiel ersetzt.

Das, weil er die regimekritische türkische Fussball-Legende Hakan Sükür erwähnte.

Entlassen sei der TV-Mann aber nicht worden, behauptet das türkische Fernsehen.

Alper Bakircigil kommentierte am Donnerstag die WM-Partie zwischen Kanada und Marokko für den türkischen Staatssender TRT. Kurios dabei: In der Halbzeitpause wurde der TV-Mann ersetzt. Kollege Cüneyt Kıran übernahm in der zweiten Halbzeit den Kommentar des WM-Spiels, dies berichten diverse türkische Medien.

Die ungewöhnliche Szene sorgte schnell für Spekulationen in sozialen Netzwerken. Einige meinten, Bakircigil sei noch in der Halbzeitpause entlassen worden. Stimmt nicht, meinte TRT, der Kommentator sei lediglich verwarnt und zu seinem eigenen Schutz abgezogen worden, hiess es. Eine Entlassung Bakircigils sei auch nicht geplant. Nach negativen Kommentaren in sozialen Netzwerken sei Bakircigil vom Kommentar des Spiels abgezogen worden, so TRT weiter.

Doch warum griff das türkische Staatsfernsehen überhaupt ein? Das dürfte damit zu tun haben, dass der TV-Kommentator den Namen des ehemaligen türkischen Star-Stürmers Hakan Sükür in den Mund genommen hatte. Nach Hakim Ziyechs Treffer in der 4. Minute sagte Bakircigil, dass Sükür weiterhin der Schütze des schnellsten WM-Treffers der Geschichte sei, als er an der WM-Endrunde 2002 gegen Südkorea im Spiel um Platz 3 – die Türkei siegte 3:2 – nach elf Sekunden traf.

Er ist Uber-Fahrer in den USA

Aber: Der türkische Rekordtorschütze (51 Treffer in 112 Spielen) ist eine umstrittene Person in der Türkei – zumindest wenn es um die Ansichten des Regimes des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan geht. Denn der heute 51-jährige Ex-Fussballer ging nach seiner Karriere in die Politik, ihm wird vorgeworfen, am gescheiterten Putschversuch von 2016 beteiligt gewesen zu sein. Als «Terroristen» bezeichnet die türkische Regierung den Ex-Fussballprofi. Selbst den Namen zu erwähnen, kann in der Türkei scheinbar zu Problemen führen.

Sükür flüchtete aus Angst mit seiner Familie in die USA und verdient sich als Uber-Fahrer in Washington D.C. seinen Lebensunterhalt. Das, weil sein Vermögen in seiner Heimat eingefroren wurde. «Ich habe nichts mehr. Erdogan hat mir alles genommen: mein Recht auf Freiheit, mein Recht auf freie Meinungsäusserung und mein Recht auf Arbeit. Ich habe nie etwas Illegales getan. Ich bin weder ein Verräter noch ein Terrorist», sagte er in einem Interview mit der «Welt am Sonntag».

