Am Clubeingang abgewiesen - Türsteher erkennt Rihanna und A$AP Rocky nicht

Rihanna (33) und A$AP Rocky (32) gehören zu den berühmtesten Stars der US-Musikszene. Dennoch, so wurde dem Paar in dieser Woche bewusst gemacht, kennt nicht jede Person ihre Gesichter.

Dass es nicht immer einfach ist, an Türsteherinnen und Türstehern von Clubs vorbei zu kommen, ist bekannt. Man würde jedoch meinen, dass zumindest Stars ein leichtes Spiel haben, wenn es um den Eintritt geht – immerhin bringt prominenter Besuch Aufmerksamkeit. Wie ein virales Video auf Twitter aktuell zeigt, scheitern aber auch Stars hin und wieder am Eingang.

