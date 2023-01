Luzern: Türsteher fügt Gast mehrere Knochenbrüche zu

Dabei erlitt der Mann unter anderem ein Schädel-Hirn-Trauma und einen Nasenbruch. So hatte der Türsteher den Kopf des Mannes mehrfach auf den Asphalt geschlagen, als dieser am Boden lag.

Für einen Nachtschwärmer wurde ein Besuch in einem Lokal in der Stadt Luzern zum Albtraum: Mitte Januar 2022 kam es im Treppenhaus des Restaurants Pacifico zu einem Streit zwischen dem Besucher und einem Türsteher. Auf die verbale Auseinandersetzung folgte ein Handgemenge. Schliesslich wurde der Gast mithilfe eines zweiten Türstehers zum Ausgang des Lokals gebracht.

Kriminalgericht verurteilt Türsteher zu 18 Monaten bedingt

Dieser fühlte sich provoziert. Er packte mit beiden Händen den Kopf des Gastes, «um diesen mehrfach kurz aufzurichten und jeweils kurz, aber mit voller Wucht sowie mit dem Gesicht voran auf den Asphalt zu schlagen», so das Urteil. Zweimal schlug er direkt mit der Nase auf, zweimal konnte er den Aufprall mit einem Arm abfedern. Der Türsteher liess kurz vom Gast ab und setzte sich danach für knapp eine Minute auf dessen Bauch und hielt seine Arme fest. Während dieser Zeit schrie das Opfer weiter. Der Türsteher drückte ihm eine Pfefferspraydose ins Gesicht und nahm damit in Kauf, dass der Gast «damit Reizgasreste an der Dose in die Atemwege bekam, ohne diesen anschliessend aufsitzen, durchatmen und die Augen waschen zu lassen».