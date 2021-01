Aussichten : TUI-Chef erwartet «weitgehend normalen» Sommer 2021

Die Menschen verspürten mehr denn je die Lust aufs Reisen. Mit den anlaufenden Impfungen sollten Ferien im Sommer wieder fast wie vor Corona möglich sein, sagt der Chef eines Tourismuskonzerns.

Der Tourismuskonzern TUI erwartet in diesem Jahr trotz der Corona-Krise beim Reiseverkehr einen «weitgehend normalen Sommer». TUI werde allerdings nur rund 80 Prozent so viele Flugreisen wie in früheren Jahren anbieten, um eine optimale Auslastung zu erreichen, sagte Vorstandschef Fritz Joussen der «Rheinischen Post» (Samstagausgabe). In den Sommerferien sei es daher wahrscheinlich, «dass die Jets auf manchen Strecken im Mittelmeerraum schnell ausgebucht sind».