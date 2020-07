Coronakrise

Tui streicht 70 Stellen

Wegen der Coronakrise nimmt der Reiseveranstalter Tui Suisse harte Einschnitte vor.

Die Corona-Krise kostet in der Schweizer Reisebranche weitere Stellen. Die Tochter des weltweit grössten Touristikkonzerns TUI schliesst hierzulande acht Filialen und baut 70 Arbeitsplätze ab. Das entspricht rund 15 Prozent der Stellen. Die Pandemie zwinge das Unternehmen zur Anpassung ihrer Grösse, heisst es in einer Mitteilung am Mittwoch.