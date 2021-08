Landesweite Impfaktion : Tunesien impft an einem Tag eine halbe Million Menschen

Im von der Pandemie schwer getroffenen nordafrikanischen Land führte das Gesundheitsministerium eine landesweite Impfaktion durch.

An der Impfaktion sind 550’000 Menschen gegen das Coronavirus immunisiert worden.

In Tunesien sind bei einer landesweiten Impfaktion über 550’000 Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden.

In Tunesien sind bei einer landesweiten Impfaktion gut 550’000 Menschen gegen das Coronavirus immunisiert worden. Das teilte das Gesundheitsministerium am Sonntagabend mit. Alle Bürger über 40 Jahre waren zu einer Impfung aufgerufen. Das Gesundheitsministerium hoffte, mit der Aktion bis zu einer Million Menschen in dem schwer von der Pandemie getroffenen Land erreichen zu können.