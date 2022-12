Tuning im Fokus – Bundesrat sagt Autoposern den Kampf an

So soll das Büssen beim Verursachen von unnötigem Verkehrslärm einfacher werden, zusätzlich sollen die Strafen härter ausfallen.

Weiter strebt der Bundesrat in seinem Vorschlag ein Verbot bestimmter Bauteile an.

So soll künftig Verursachern von Lärm ein Führerschein-Entzug drohen.

Der Bundesrat will strenger gegen Verursacher von Verkehrslärm vorgehen.

Der Bundesrat will unnötigen Motorenlärm wirksam reduzieren, wie er an seiner Sitzung vom 9. Dezember beschlossen hat. Konkret soll die Exekutive bei der Erzeugung von unnötigem Verkehrslärm einfacher und strenger sanktionieren können. Nebst dem Tuning von Fahrzeugen stehe dabei auch das Verhalten der Lenkenden im Fokus. Zusätzlich will der Bund diejenigen Kantone finanziell unterstützen, welche ihre Verkehrslärmkontrollen intensivieren.