Mega-Stau vor Gotthard: Tunnel wegen Pannenfahrzeug gesperrt

Der Gotthard-Tunnel war in beide Richtungen gesperrt.

Wegen eines Pannenfahrzeugs war der Gotthard-Tunnel in beide Richtungen gesperrt, wie TCS meldet. Vor dem Tunnel staut sich im Norden wie auch im Süden der Verkehr. Die Sperrung dauerte bis kurz vor 16 Uhr.

Kurz nach 15 Uhr meldete TCS bereits zehn Kilometer Stau in Richtung Süden. In Richtung Norden waren es bisher drei Kilometer Stau. TCS empfahl, über den San-Bernardino-Tunnel zu reisen. Obwohl der Tunnel wieder geöffnet werden konnte, nimmt der Stau nicht ab. Auch um 17 Uhr stauten sich die Autos in Richtung Süden auf zehn Kilometer.