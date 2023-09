Turbenthal ZH: Keanu Reeves macht halt in Winterthurer Töffbude

Promi-Besuch im beschaulichen Turbenthal: Hollywood-Star Keanu Reeves machte am Dienstag halt in der Winterthurer Gemeinde. Der Schweizer Besuch des «John Wick»-Darstellers ist geschäftlicher Natur: Seine Töff-Firma «Arch Motorcycle» ist Partner von Suter Industries. Das Unternehmen des ehemaligen MotoGP-Rennfahrers Eskil Suter ist seit 2017 Europa-Generalimporteur für die Arch-Bikes.

Es ist nicht der erste Schweizer Besuch von Reeves: 2017 besuchte er zum Valentinstag ein Restaurant in Bütschwil SG, 2019 besuchte der Schauspieler die Zürcher Motorrad-Messe. In einem Interview mit 20 Minuten sagte Reeves selbst, dass er die Schweiz liebe. «Es gibt eine Schönheit und einen Charme in der Schweiz, die sie zu einem einzigartigen Ort auf der Welt machen», so Reeves.