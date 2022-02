Am Freitag wirds warm – Turbulente Wetterwoche – von Regen über Schnee und Wind bis zu fast 20 Grad

Am Dienstag dürfte der Regenschirm ein willkommener Begleiter sein. Denn laut Meteonews wird es vor allem bis Mittag im Norden und entlang der Alpen regnen. In den Bergen fällt Schnee, die Flocken fallen bis auf 700 Meter über Meer. Am Nachmittag bessert sich das Wetter, im Flachland wird es recht sonnig, aber noch nicht so wirklich warm, die Temperaturen erreichen schweizweit etwa sechs bis acht Grad.