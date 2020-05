Aktualisiert vor 1h

«Redefreiheit unterdrückt»

Soll Twitter bei Trumps Tweets stärker eingreifen?

Donald Trump wirft Twitter vor, die Redefreiheit zu unterdrücken. Zuvor hatte das Unternehmen erstmals einen Tweet Trumps mit einem Faktencheck eingeordnet.

von Ann Guenter

1 / 5 108 Tweets an einem Tag: US-Präsident Trump twittert gern und oft. Foto: Reuters Jetzt aber hat Twitter erstmals einen Tweet von Donald Trump mit einem Faktencheck eingeordnet und darin einige Äusserungen des US-Präsidenten als falsch bezeichnet. REUTERS Der Kurznachrichtendienst wandte damit jüngst verschärfte Regeln gegen die Verbreitung irreführender Informationen an (im Bild: Twitter-Chef Jack Dorsey). REUTERS

Zum ersten Mal fährt eine Social-Media-Plattform dem US-Präsidenten übers Maul – ausgerechnet Twitter, Donald Trumps Lieblingskommunikationskanal. Wie kam es dazu? Wieso lässt Twitter andere Trump-Tweets unangetastet? Wie viele Tweets setzt der mächtigste Mann des 328-Millionen-Landes pro Tag mittlerweile ab? Dies im Überblick – sowie zum Schluss eure Antwort auf die Frage, ob Twitter sich bei Trumps Tweets stärker einmischen sollte.

WAS HAT TWITTER GETAN?

Der Kurznachrichtendienst wandte seine neuen, verschärften Regeln gegen die Verbreitung irreführender Informationen an. Dies, nachdem Donald Trump in einem Tweet behauptet hatte, dass Briefwahl Wahlbetrug Vorschub leiste (siehe Box unten). Das Unternehmen ergänzte diesen Tweet daraufhin um einen Link mit dem Hinweis: «Erfahren Sie die Fakten über Briefwahl». Der Link führte zu einer Twitter-Seite, in der Trumps Behauptungen als «fälschlich» und «unbegründet» zurückgewiesen wurden. Vor etwa zwei Wochen hatte Twitter angekündigt, dass Falschinformationen mit Warnhinweisen versehen würden. Die Massnahme wurde damals vor allem mit den Unwahrheiten über das Coronavirus in Verbindung gebracht.

WER CHECKTE DIE FAKTEN?

Der Twitter-Faktencheck berief sich auf den Sender CNN, die Zeitung «Washington Post» und ungenannte Experten. CNN und die «Washington Post» sind ausgewiesene Kritiker Trumps. In dem Faktencheck hiess es unter anderem, Trump behaupte fälschlicherweise, dass Kalifornien Briefwahlunterlagen an alle Personen in dem Bundesstaat schicken würde – «unabhängig davon, wer sie sind oder wie sie dorthin gelangt sind». Tatsächlich würden nur registrierte Wähler Briefwahlunterlagen erhalten. Unbegründet sei auch Trumps Aussage, wonach Briefwahl zu «einer manipulierten Wahl» führen würde.

WIE REAGIERTE TRUMP?

Der US-Präsident reagierte umgehend – natürlich auf Twitter. Er warf dem Kurznachrichtendienst vor, sich in die Wahl einzumischen, bei der Trump im November für eine zweite Amtszeit kandidiert. «Twitter unterdrückt die Redefreiheit völlig, und ich als Präsident werde das nicht zulassen», so Trump.

WIE IST DER MOVE VON TWITTER EINZUSCHÄTZEN?

Die an die präsidentiellen Tweets angehängten Twitter-Warnungen stellten «eine grosse Veränderung» in der Art und Weise dar, wie Twitter künftig mit dem US-Präsidenten umgehen werde, schreibt die New York Times. Das Unternehmen aus San Francisco muss sich seit Jahren Kritik wegen der zahlreichen Tweets des höchsten Amerikaners gefallen lassen, zumal Donald Trumps Botschaften oft persönlich beleidigend, verleumderisch und mitunter faktisch schlicht falsch sind.

Bislang hatte Twitter lediglich wiederholt, dass diese Tweets nicht gegen die Geschäftsbedingungen verstiessen, auch wenn Trump die Grenzen der geltenden Regeln gern teste. Doch die neuen Einschränkungen durch Twitter würden darauf hindeuten, dass Social-Media-Plattformen ihre neutrale Haltung zunehmend aufgeben, so Desinformations-Experten. «Es ist das erste Mal, dass Twitter versucht, den Präsidenten etwas zu zügeln», sagt Tiffany C. Li gegenüber der «New York Times». «Tatsächlich verändert Twitter graduell die Moderation seiner Inhalte. Man sieht, dass sie zur Schaffung eines gesunden Online-Redeumfelds mehr Verantwortung und Pflichten übernehmen.» Twitter setzt seine Warnungen vor falschen Fakten bislang nur sparsam gegen politische Persönlichkeiten ein, aber es wurden Tweets der Präsidenten Brasiliens und Venezuelas gelöscht, die gegen die Coronavirus-Regeln des Nachrichtendienstes verstossen hatten.

WIE OFT TWITTERT TRUMP EIGENTLICH?

Dem US-Präsidenten folgen auf Twitter mehr als 80 Millionen Menschen. Entsprechend ist Twitter Trumps wichtigster Kommunikationskanal. Dort wendet er sich direkt an Millionen Amerikaner – unter Umgehung von Medien, die seine Aussagen kritisch einordnen könnten. Die Tweets sind so zu seinem Aushängeschild geworden, was sich auch an der Frequenz ablesen lässt: Wo Trump zu Anfang seiner Präsidentschaft noch um die neun Tweets pro Tag absetzte, verfasst er dieses Jahr laut «New York Times» täglich rund 29 Tweets – Tendenz steigend: So kamen allein am 10. Mai 108 Trump-Tweets zusammen. Nach einer Statistik der «Washington Post» hat Trump seit Beginn seiner Amtszeit am 20. Januar 2017 mehr als 18’000 falsche oder irreführende Aussagen getätigt.

WIESO LÖSCHT TWITTER DIESE «SCHRECKLICHEN LÜGEN» NICHT?

Inzwischen sorgen Trump-Tweets zu einem anderen Thema für eine Kontroverse – wobei Twitter hier ein anderes Vorgehen wählte. So forderte Trump auf Twitter nicht zum ersten Mal, dass der angeblich ungeklärte Fall des Todes einer Mitarbeiterin des früheren Kongressabgeordneten und heutigen MSNBC-Moderators Joe Scarborough aus dem Jahr 2001 wieder aufgerollt werden müsse. Unter anderem twitterte der Präsident am 12. Mai mit Blick auf Scarborough: «Ist er mit Mord davongekommen?» oder «Viele Menschen» nähmen an, dass Scarborough etwas mit dem Tod der Frau zu tun habe. Scarborough und Trump sind erklärte Erzfeinde.

Jetzt bat der Ehemann der Verstorbenen Twitter-Chef Jack Dorsey höchstpersönlich, die Tweets des Präsidenten zu löschen. Er stellte klar: Seine Ehefrau habe an einer nicht diagnostizierten Herzkrankheit gelitten, als sie in Scarboroughs Büro in Florida gestürzt und mit dem Kopf auf den Schreibtisch geprallt sei. Die Mordthese widerspreche der Autopsie und gehöre zu den «schrecklichen Lügen», die von «Verschwörungstheoretikern» wie Trump verbreitet würden. Trumps Tweets würden gegen Twitter-Regeln verstossen. Er fordere zwar nicht, Trump von der Plattform auszuschliessen, verlange aber, dass die betreffenden Tweets gelöscht würden.

In diesem Fall aber liess Twitter die Mordverdächtigungen des US-Präsidenten unangetastet. Der Grund: Trumps Tweets würden nicht gegen Regeln verstossen, da es um Personen des öffentlichen Lebens gehe.