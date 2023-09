Turgi AG: Autofahrer ohne gültiges Billett fährt Kind an

Ein Autofahrer ohne gültiges Billett fuhr am Samstag ein Kind an. (Symbolbild)

Das ist passiert

Der Unfall ereignete sich am Samstag, kurz vor 20 Uhr, in Turgi AG. Gemäss der Kantonspolizei Aargau sass ein 33-jähriger Türke am Steuer eines schwarzen Fords. Er war vom Bahnhof her kommend auf der Bahnhofstrasse in Richtung Untersiggenthal AG unterwegs.