Basel: Turm nicht eingezogen – Krishna-Wagen bleibt an Tramleitung hängen 

Der Tramverkehr ist blockiert, der Festwagen steht still, die Hare-Krishna-Party geht trotzdem ungebrochen weiter.

In Basel ist der Tramverkehr in der Innenstadt weitgehend blockiert, nachdem ein Wagen der Hare-Krishna-Bewegung die Tramleitung bei der Kaserne kurz nach 15 Uhr beschädigt hatte. Der Wagen der hinduistischen Gruppierung war offenbar zu hoch und blieb bei der Querung der Strasse an der Fahrleitung hängen. «Sie vergassen, den Turm herunterzufahren, als sie die Kreuzung überquerten, erzählt ein News-Scout, der den Zwischenfall beobachtet hatte. Es hätten sich gut ein Dutzend Kinder auf dem Wagen befunden. «Glücklicherweise kam es nicht zu einem Stromschlag.»