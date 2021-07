«Sommer macht sich unsterblich» - «Turnier mit vielen Emotionen» – Yann Sommer hat Tränen in den Augen

Sommer hat Tränen in den Augen.

Er sorgt für einen Rekord an der EM.

Die Schweiz scheitert im EM-Viertelfinal an Spanien.

Yann Sommer hat nach dem EM-Out gegen Spanien im Viertelfnal Tränen in den Augen. Ja. Im Interview mit dem SRF ist er sehr emotional. «Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, mit dem ganzen Staff, wie wir es durchs Turnier gemacht haben», sagt er und kämpft mit den Tränen. Und: «Wir hatten heute einen schwierigen Start in die Partie, das war nicht einfach. Auch wenn es nicht so endete, wie wir es wollten, bin ich einfach nur stolz. Ich finde, wir haben es gut gemacht.»