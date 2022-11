Winterthur: Unterricht bei 16 Grad – Schulen sparen Energie

Winterthur spart Strom – um den in den Wintermonaten drohenden Energiemangel möglichst zu vermeiden, erlässt der Stadtrat ein Massnahmenbündel zum Energiesparen. Besonders stark betroffen sind Schulhäuser und Sportanlagen. Bis zum Ende des Winters sollen alle Schulhäuser der Stadt auf maximal 20 Grad geheizt werden. In Turnhallen soll es gar nur noch 16 Grad warm werden.

Kinder sollen sich entsprechend warm anziehen

Normalerweise herrscht in den Schulhäusern eine Temperatur von 21 bis 23 Grad. «Mir ist bewusst, dass 20 Grad nicht sehr warm sind», sagt Fritschi. Weil eine exakte Zieltemperatur schwer zu erreichen sei, könne es durchaus vorkommen, dass es über den Tag im Gebäude wärmer werde. Kälter könne es aufgrund der Heizung, die ab 20 Grad automatisch einsetze, aber nicht werden. Trotzdem sei es wichtig, dass sich die Kinder entsprechend warm anzögen, so Fritschi.

«Für mich sind die tiefen Temperaturen bedenklich»

Weniger begeistert zeigt sich Christian Hugi, Präsident des Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverbandes (ZLV): «Kalte Schulzimmer schränken den Unterricht ein», sagt Hugi. Schon während der Corona-Pandemie, als durchgehend gelüftet werden musste, seien die Schülerinnen und Schüler aufgrund der Kälte teils mit Winterjacken und Kappen im Unterricht gesessen. «Die dicken Kleider und tiefen Temperaturen waren für die Schülerinnen und Schüler unbequem und wirkten sich auch auf das Lernen aus.» Die tiefen Temperaturen in den Turnhallen seien bedenklich. Hugi erwartet aufgrund der niedrigen Temperatur ausserdem mehr Muskelverletzungen im Sportunterricht. «Für Kinder in kurzer Sportkleidung sind 16 Grad trotz Bewegung sehr kalt.»

Grundsätzlich sei es aber das oberste Ziel, dass der Schulbetrieb vor Ort weitergeführt werden könne. «Lieber unterrichten wir in kalten Zimmern und Hallen als gar nicht», so Hugi.

Auch im Verwaltungsgebäude wird es kälter

Bereits Anfang Oktober beschloss der Winterthurer Stadtrat ein Massnahmenpaket, um Energie zu sparen. Dieses soll so früh wie möglich in Kraft treten. Neben den Temperatursenkungen in Schulhäusern und Turnhallen werden auch die Gebäude der Verwaltung auf maximal 20 Grad geheizt. Zusätzlich wird in Schulbauten die WLAN-Betriebsdauer von 24 auf 16 Stunden verkürzt.