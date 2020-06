Erneuter Neuaufbau nötig

Turnverband feuert Trainerinnen nach Quälvorwürfen

Der Schweizerische Turnverband entlässt die Chef- und Nationaltrainerin der Rhythmischen Gymnastik nach happigen Vorwürfen von ehemaligen Athletinnen.

Nun hat der Schweizerische Turnverband (STV) reagiert. Er trennt sich im Bereich der Rhythmischen Gymnastik per sofort von der Cheftrainerin Iliana Dineva und der Nationaltrainerin Anelia Stantscheva. Der Entscheid zu den Entlassungen hat seine Gründe.

Denn: Es ist eine Folge einer internen Untersuchung der Verantwortlichen des STV in den letzten Tagen. Was passiert war? Nun, ehemalige Athletinnen des Nationalkaders hatten gegenüber dem «Blick» schwere Vorwürfe gegen die Trainerinnen – inbesondere gegen Dineva – aufgrund deren Trainingsmethoden erhoben.

STV entschuldigt sich

In einer Stellungnahme schreibt der Verband nun, dass man die Vorwürfe der Athletinnen sehr ernst genommen habe. Und: «Man bedauert sehr, dass sie in der Zusammenarbeit mit ihrer Trainerin in vergangenen Jahren mit Problemen konfrontiert wurden. Die Gesundheit und das Wohlbefinden der Gymnastinnen steht für den STV immer im Zentrum.»