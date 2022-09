Liebt Michelle Hunzikers Ex Tomaso Trussardi diese Reality-TV-Darstellerin Chethrin Schulze?

Anfang des Jahres haben Michelle Hunziker (45) und Tomaso Trussardi (39) überraschend ihr Ehe-Aus bekannt gegeben . Seither ist liebestechnisch bei beiden viel passiert: Während Hunzikers Sommer-Liaison mit dem italienischen Arzt Giovanni Angionlini (41) schon wieder zu Ende sein soll , könnte ihr Ex derweil im Liebeshoch schweben – mit einem deutschen Reality-TV-Sternchen!

Dass zwischen dem Modeunternehmer und der einstigen «Love Island»-Kandidatin Chethrin Schulze (30) etwas läuft, lassen mehrere Indizien vermuten: Seit einiger Zeit folgen sich die beiden auf Instagram, binnen weniger Minuten liken sie Posts gegenseitig und nun flirten sie auch öffentlich in den Kommentaren.

Zu einem Bild von ihm mit seinem Vierbeiner postet Chethrin ein Hunde-Emoji mit einem Herz, was er mit einem Like wertschätzt. Unter einer weiteren Bildstrecke von ihm kommentiert sie: «Ein grosses Bier» und setzt dazu noch ein Lach-Smiley. Das beantwortet Tomaso wiederum ebenfalls mit einem lachenden Emoji. Ungewöhnlich, dass er auf derartige Nachrichten kommentiert. Sieht ganz so aus, als ob sie über einen Insider kichern.