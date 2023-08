Tiktok-Star Tusker tot – Elefant im Zoo Basel eingeschläfert

Traurige Neuigkeiten aus dem Zolli: Der weltbekannte Elefantenbulle des Basler Zoos ist tot. Der Zoo informierte am Mittwochmorgen an einer ausserordentlichen Medienkonferenz über das Schicksal von Tusker. Vorab waren keine weiteren Informationen verfügbar.

Laut dem Zoo bestätigte ein Labor am Montag, dass der Elefant an Tuberkulose erkrankt war. Am Mittwochmorgen wurde das Tier infolge der schweren Krankheit eingeschläfert. «Das Tier wurde heute Morgen betäubt. Es lag ab und wurde mit einem zweiten Narkosemittel schliesslich getötet. Das Ganze war sehr ruhig», so der Kurator vor der versammelten Presse.

Der rund sechs Tonnen schwere Bulle ist im Frühjahr 2022 dank seinen Kunststücken zum Social-Media-Star geworden. Mit seinem Rüssel und seinem Stosszahn hievte Tusker am liebsten grosse Holzstämme auf einen Pfosten und brachte sie dort in Balance. Damit begeisterte er auf Tiktok Millionen auf der ganzen Welt. Seinen Namen hat Tusker übrigens wegen seines Stosszahns, von dem er nur einen hat.

Tusker kam, um ein Baby zu zeugen

Seit Mai 2021 lebt der Elefantenbulle Tusker (31) im Basler Zoo. Der Afrikanische Elefant ist ursprünglich als Nachwuchshoffnung nach Basel gekommen und sollte den lang ersehnten Elefantenbabywunsch in Basel stillen. Tusker, der 1992 in Südafrika geboren wurde und 1995 nach Europa gekommen ist, entwickelte sich schnell zu einem der erfolgreichsten Zuchtbullen in ganz Europa. Bei seinen bisherigen Stationen, im Zoo Wuppertal in Deutschland und im Zoo Rhenen in den Niederlanden, sorgte Tusker für Nachwuchs. Im Rahmen des europäischen Erhaltungszuchtprogramms sollte der Elefantenbulle nun auch den drei Elefantenkühen in Basel den erwünschten Nachwuchs schenken.