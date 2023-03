Aufruf: Tut dein Verein Gutes? Melde dich! 

Am 6. Mai 2023 findet der «Tag der guten Tat» statt.

Was leistet dein Verein Gutes, worüber die ganze Schweiz Bescheid wissen sollte? Erzähl uns davon und ergreife die Chance, mit deinem Verein in einem Porträt auf 20 Minuten vorgestellt zu werden.

Am Samstag, 6. Mai 2023, findet bereits zum vierten Mal der Tag der guten Tat statt. Unter dem Motto «Gemeinsam Gutes tun» widmen sich an diesem Tag Gross und Klein, Familien, Vereine und Organisationen sowie Coop-Mitarbeitende und Schweizer Prominente in allen Landesteilen der Schweiz guten Taten.