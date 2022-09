Bezirksgericht Zürich: «Tut mir leid, dass ich ihr Kalkentferner über den Kopf geschüttet habe»

1 / 4 Vor dem Bezirksgericht Zürich steht ein Elternpaar wegen schwerer Kindesmisshandlung. 20min «Ich weiss nun, was ich falsch gemacht habe, und habe aus den Fehlern gelernt», sagt der Vater vor Gericht. 20min Auch die Stiefmutter ist vor Gericht geständig. 20min

Darum gehts Ein Elternpaar soll die Tochter rund zehn Jahre lang schwer misshandelt haben.

Die heute 17-jährige junge Frau erlitt körperliche und seelische Verletzungen.

Der 42-jährige Vater ist grundsätzlich geständig, aber relativiert häufig.

Seine Ehefrau dagegen bestreitet die Taten mehrheitlich oder will nichts davon wissen.

Die Staatsanwältin fordert fünf und sechs Jahre für Stiefmutter und Vater.

Die 17-seitige Anklageschrift liest sich wie ein Horrorroman: Ein deutscher Familienvater soll zusammen mit der Stiefmutter die Tochter zwischen dem sechsten und 14. Lebensjahr körperlich und seelisch schwerst misshandelt haben. Die Tortur fing an, als der Mann sich Ende 2010 scheiden liess und das alleinige Sorgerecht für das Mädchen erhielt. Er heiratete erneut und zusammen mit der Stiefmutter begann ein «unmenschliches, grausam-sadistisches und erniedrigendes Erziehungs- und Strafsystem», wie in der Anklageschrift steht. Der Vorwand für die Misshandlungen: Unartigkeiten und Fehler des Mädchens sowie Frust über die mangelnde Unterstützung der leiblichen Mutter.

Kalt und heiss abgeduscht

Der Vater ohrfeigte und prügelte das Mädchen regelmässig, duschte es lange mit sehr kaltem und heissem Wasser ab, fesselte es mit Klebeband, drückte der Tochter den Kopf unter Wasser und liess ihr mit dem Duschschlauch während mehreren Minuten Wasser in den Mund laufen. Die Eltern schlossen das Mädchen in ihr Zimmer oder auch in den dunklen Keller ein, es durfte nicht an den Familienfesten mit den Halbgeschwistern teilnehmen und musste alleine in ihrem Zimmer essen.

Der gravierendste Vorfall ereignete sich 2019, als der Vater das Mädchen ins Badezimmer zerrte, es mit den Kleidern heiss abduschte, dann alkoholhaltigen Kalkentferner aus dem Putzschrank nahm und ihn über ihren Kopf schüttete. Die Flüssigkeit ätzte ihr die Hautschicht auf der rechten Gesichtsseite weg. Diese Tortur wiederholte der Mann später noch etliche Male, sodass das Mädchen Haarausfall kriegte. Neben der körperlichen Misshandlung beleidigten die Eltern das Mädchen immer wieder, der Vater nannte es eine «M***geburt» oder ein «behindertes Kind» und fragte es mehrmals, warum es sich nicht umbringe.

«Habe aus meinen Fehlern gelernt»

Am heutigen Prozess vor dem Bezirksgericht Zürich sagt der 42-jährige Ehemann, dass er sich seit 2020 in einer Einzel- und einer Familientherapie befinde. «Ich weiss nun, was ich falsch gemacht habe, und habe aus den Fehlern gelernt», sagt er. Er möchte wieder Kontakt mit der Tochter aufnehmen, «wenn sie dazu bereit ist.» Er will in Zukunft wieder «normal» mit der Familie leben. Der Richter sagt, dass der Vater das Mädchen als Sündenbock betrachtet habe. «Ja, das stimmt, ich habe alle meine Fehler auf sie projiziert.»

Laut psychiatrischem Gutachten hat der Mann unreife Persönlichkeitszüge. Es bestehe eine gewisse Rückfallgefahr, der man mit einer Therapie begegnen müsse. Seine Schuldfähigkeit sei aber nicht eingeschränkt. Der 42-Jährige ist mehrheitlich geständig. So gibt er zu, die Tochter etliche Male mit den Kleidern unter die Dusche gezerrt zu haben. «Da war ich völlig überfordert.» Auch den Vorwurf, die Tochter mit Klebeband gefesselt und ihr Wasser mit der Duschbrause ins Gesicht gespritzt zu haben, bestreitet er nicht. Einmal sei dabei auch ein Stück von einem Zahn abgebrochen.

Er gibt auch zu, dem Mädchen Kalkentferner über den Kopf geschüttet zu haben. «Es tut mit leid, ich bereue es sehr. Ich wollte einfach, dass sie sich wäscht.» Es sei ihm mehrmals die Hand ausgerutscht. «Aber nicht täglich», wie er betont. «Es lief einfach alles aus dem Ruder, wir wussten, dass wir falsch handelten», sagt er rückblickend. Er habe es aber nicht geschafft, Hilfe von aussen zu suchen. Die Tochter sei sehr aufbrausend gewesen, habe ihn beleidigt, angeschrien und angespuckt. «Das hat mich an meine Grenzen gebracht», sagt er am Schluss der Befragung.

«Habe ihr Schreckliches angetan»

Auch die 41-jährige Ehefrau befindet sich momentan in Therapie. «Ich habe dem Mädchen Schreckliches angetan, aber es wird nie mehr passieren.» Sie würde in Zukunft Hilfe von aussen suchen, beim Therapeuten oder bei Freundinnen. Laut psychiatrischem Gutachten ist sie schuldfähig, die Rückfallgefahr sei gering. «Die Stieftochter war liebevoll, hatte aber eine Seite, die mich an die Grenze brachte.»

Sie gibt zu, das Mädchen unter die Dusche gestellt zu haben, dies weil es sich zu wenig wusch. Sie verneint aber, es mit einer Schnur an Händen und Füssen gefesselt zu haben. Als bei der Stieftochter beim Vorfall in der Dusche ein Stück vom Zahn abbrach, sei sie mit ihr nicht zum Zahnarzt gegangen. «Ich wusste nicht, was ich dem Zahnarzt sagen soll und schämte mich», antwortet sie. Am Schluss sagt die Ehefrau: «Es ist Horror und schlimm, was ich machte.» Sie hätte früher einschreiten müssen, als ihr Mann die Tochter misshandelte. «Es war ein grosser Fehler gewesen», sagt sie schluchzend am Ende der Befragung.

Staatsanwältin fordert lange Gefängnisstrafen

Die Staatsanwältin fordert für die Ehefrau eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren, für den Ehemann eine Strafe von sechs Jahren. Beide Strafen seien zu vollziehen. Der Deutsche soll zudem für zehn Jahre des Landes verwiesen werden. Die Schule habe eine Anzeige gegen die Eltern erstattet. Es handle sich bei den Taten um schwere Körperverletzungen. Das Mädchen habe schwere Depressionen und eine posttraumatische Belastungsstörung. «Das Mädchen ist schwer traumatisiert worden.» Die Heilung würde Jahre dauern. Die Staatsanwältin fasst zusammen: «Das Mädchen hat acht Jahre von ihrer Kindheit verloren, die nicht nachgeholt werden können.»

Ihre Anwältin verlangt von den Eltern ein Schmerzensgeld von insgesamt 80’000 Franken. Zudem dürfen sie in den nächsten fünf Jahren keinen Kontakt mehr mit der jungen Frau aufnehmen. Sie habe auch heute noch Angst vor den Eltern. Der Fall war aufgeflogen, als die Schule in Zürich eine Anzeige erstattete und die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) einschritt. Das Mädchen wurde nach der Verhaftung der Eltern im Oktober 2019 fremdplatziert und hat jetzt die Schule abgeschlossen.