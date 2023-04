YB-Meisterparty verschoben: «Tut mir leid für die Fans – es scheisst mich an»

Alle Tore sowie Highlights zwischen GC und YB im Video. blue Sport

Darum gehts YB wollte am Dienstagabend Meister werden, doch stattdessen gab es eine 1:4-Niederlage gegen GC.

Die Enttäuschung über die gezeigte Leistung war gross bei den Bernern.

Bei GC schielt man dafür in Richtung Europa und ärgert sich über einen «Güggelikampf» um den Elfmeterschützen der Hoppers.

Höchste Saisonniederlage und schwächste Leistung der Saison statt Meisterparty – die YB-Stars sowie mehreren Tausend mitgereisten Berner Fans hatten sich den Dienstagabend im Letzigrund grosses ausgerechnet. «Wir haben uns das ganz anders vorgestellt. Ich habe es schon lange nicht mehr erlebt, dass ich mit so einem Gefühl vom Platz gegangen bin», sagt YB-Torschütze Christian Fassnacht nach der 1:4-Niederlage gegen GC. Man sei mit dem Kopf aber nicht schon bei der Freinacht in Bern gewesen, versichert Fassnacht – das Team habe sich super vorbereitet und es sei schwierig zu sagen, warum es so herausgekommen sei.

«Der Frust über die Partie ist gross und es tut mir leid für die sehr vielen mitgereisten Fans, dass wir so eine Leistung gezeigt haben. Es scheisst mich an», so Fassnacht weiter. Jetzt tue die Niederlage gerade weh. «Wenn es so kommen sollte, dass wir den Meistertitel jetzt zuhause feiern können, wird die Stimmung bei allen sicher wieder sehr viel besser sein.» Dafür werde man am Sonntag alles geben.

Fassnacht stellte sich nach Spielschluss den Fragen von 20 Minuten. 20min

Diskussionen und Missverständnis um GC-Penaltyschützen

Ganz anders sah die Stimmungslage bei den Hoppers aus. Shkelqim Demhasaj, mit einem Tor und einem Assist Mann des Spiels, war überglücklich. «Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung, es haben wohl die wenigsten erwartet, dass wir hier 4:1 gewinnen – unser Ziel war, dass YB heute nicht die Meisterschaft feiert», sagt der 27-Jährige nach dem Spiel am Dienstagabend.

Wird YB am Sonntag Meister? Nein, die Konkurrenz patzt vorher. Ja, im Direktduell mit Luzern. Nein, da Luzern in Bern gewinnt.

Ein Aufreger bei den Gastgebern gab es noch vor dem Penalty zum 4:1. Petar Pusic wie auch Renat Dadashov wollten sich die Kugel schnappen und schiessen. «Es war ein Missverständnis. Wenn Renat von Anfang an spielt, schiesst er den Elfmeter», so Pusic, der gegen YB seinen allerersten Doppelpack in der Super League erzielt hat. Da Dadashov aber eingewechselt wurde und Pusic von Anfang an spielte, sei er Schütze Nummer eins gewesen. «Nach dem Tor war aber alles geklärt gewesen», sagt der 24-Jährige.

«Es war ein Güggelikampf»

GC-Trainer Giorgio Contini will die Elfmeterdiskussion aber noch nachbesprechen: «Es war ein Güggelikampf und es hat mich geärgert, weil eigentlich klar sein muss, wer antritt.» Ein Blick auf die Tabelle lässt die GC-Fans nun gar von Europa träumen. Contini drückt aber auf die Euphoriebremse: «Bis gestern stand der Abstieg noch vor der Tür. Am Wochenende kommt jetzt zuerst mal Lugano und dann können wir uns für die letzten Spiele allenfalls noch Ziele setzen.» Auf die Frage, ob der GC-Trainer seine Kündigung per Ende Saison schon bereue, antwortet 49-Jährige: «Es war zu diesem Zeitpunkt die richtige Entscheidung für mich und ich bin keiner, der zurückschaut. Ich mache mir keine Gedanken, ob das ein Fehler gewesen war, sondern gebe jetzt noch 100 Prozent für den Saisonendspurt.»